Escaldes-Engordany acull el congrés internacional 'Milo AI' del 2 al 4 de maig

Malgrat que no és una tecnologia nova, la intel·ligència artificial (IA) ha fet recentment un pas de gegant arribant a tots els públics i permetent un avenç tecnològic mai vist fins ara. De fet, la seva actual omnipresència ha generat un sentiment de por en alguns sectors de la població, que més enllà d'una eina de suport i d'automatització de tasques, veuen amb preocupació els usos il·legítims que se'n fa.



Precisament, i per tal de donar una visió clara sobre els beneficis de la IA, entre el 2 i 4 de maig vinent té lloc a l'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany el congrés internacional 'Milo AI', una trobada pionera al Principat i oberta a tota mena de públics on es parlarà sobre intel·ligència artificial de manera planera i de la seva aplicació en el món dels animals de companyia.



La directora creativa especialitzada en GenAI, Laia Grassi, serà una de les ponents que participarà en la jornada. Per tal de defugir de prejudicis, l'especialista compara aquesta tecnologia amb la revolució que va causar en el seu dia la creació de la calculadora, quan molts matemàtics van expressar la seva preocupació per perdre la seva feina "i ara, després de tants anys, veiem que això és impossible". És per això que Grassi esvaeix tots els dubtes i assegura que "la IA no ens traurà la feina" sinó que "el que hem de saber és adaptar-la al nostre dia a dia".



La ponent explica que actualment "estem en un canvi de paradigma ecosocial" en el qual "els nous perfils de joves que surten ara no són els mateixos que sortien ara fa 15 anys". "El món està canviant de la mà de la tecnologia, i això no vol dir que sigui dolent, sinó que són canvis que hem d'entendre", afegeix. El congrés, per tant, no vol ser eminentment tecnològic, sinó que anirà enfocat "a la integració de la tecnologia en el nostre dia a dia" i, en conseqüència, "el que volem és fer veure que estem en un moment de transició com el que vam viure amb l'aparició d'internet".



Un dels punts cabdals del congrés serà posar en relleu l'aplicació de la IA en l'ecosistema animal, ja que es presentarà una aplicació que incorpora un xat que permet als usuaris disposar d'un assistent de veterinari per preguntar tots els dubtes que els propietaris puguin tenir amb les seves mascotes, amb la finalitat d'esbrinar si l'animal pot tenir alguna patologia greu i requereix ser visitat per un especialista o si, per contra, es tracta d'un problema menor.



Així mateix, el congrés inclourà una gala de premis adreçada als influencers del tracte digne als animals. En aquest sentit, es comptarà amb la participació del delegat ministerial del Govern Francès per la Intel·ligència Artificial, Jean-Martin Jaspers, i s'analitzarà, sota la seva demanda, la possibilitat que Andorra pugui convertir-se en especialista mundial d'IA pel sector animal, agrícola i ramader. De fet, ja s'estan preparant les pertinents trobades amb el Govern.



Pel que fa a la ponència de Grassi, parlarà sobre la seva experiència treballant amb la IA en el sector del màrqueting i la publicitat. "Jo creo emocions amb la intel·ligència artificial i treballo amb clients molt importants com Coca-cola, encara que durant el congrés em centraré molt en allò que hi ha darrere de les màquines i com saber-les utilitzar d'una manera adequada per a un fi concret", explica.



Segons informa l'ANA, el congrés 'Milo AI' inclourà, a més a més, un concurs amb quatre inversors que seleccionaran deu empreses emergents després d'una presentació i, juntament amb el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra, s'organitzarà una formació i una sessió de desenvolupament de projectes on participaran fins a 25 joves del país, els quals també rebran una mentoria. Tot plegat ha de servir per donar les primeres passes per a la creació de la primera associació d'IA a Andorra, la qual vol esdevenir un punt de referència tant per a desenvolupadors com a públic final i que es presentarà de manera oficial al llarg de les jornades.