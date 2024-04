Espanya retorna un total d'1,2 milions d'euros en 'tax free' durant el primer trimestre

Un total d'1,2 milions d'euros és la xifra que Espanya ha retornat en 'tax free' durant el primer trimestre. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Agència Espanyola d'Administració Tributària, en les quals s'indica que l'import exacte és d'1.223.126 euros, que corresponen a un total de 33.037 operacions per a la devolució de l'IVA a residents a Andorra a través del sistema DIVA. Com és habitual, la majoria de mercaderies desgravades han estat productes d'alimentació i, en menor mesura, perfumeria, cosmètica i farmàcia, entre altres productes.



La xifra representa un increment del 19,93% de l'import retornat en comparació al mateix període del 2023, així com un creixement en el nombre d'operacions. Entre gener i març de l'any passat l'estat veí del sud va retornar 1.019.858 euros procedents d'un total de 27.448 tràmits. Cal recordar que durant l'any passat Espanya va tornar 5.049.142 euros a través de 129.254 operacions.