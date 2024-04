Escaldes Urbà, el primer esdeveniment de cultura urbana per a majors de 16 anys

L'Espai Jovent organitza l'Escaldes Urbà, el primer esdeveniment de cultura urbana, que tindrà lloc el pròxim dissabte 11 de maig i que va dirigit als majors de 16 anys. L'Escaldes Urbà, que donarà el tret de sortida a les 17.00 hores, inclourà les semifinals de la lliga de batalles de rap, exhibicions d'skate, concerts i gastronomia, activitats que es desenvoluparan en diferents espais d'Escaldes- Engordany. L'objectiu de l'esdeveniment és potenciar la indústria musical local a través de diferents activitats vinculant de manera activa al jovent del país.



En aquest sentit, les semifinals de la lliga sobre les batalles de rap, també conegudes com a AdBattles, es disputaran a l'Espai Jovent (18.10 a 18.55 hores) on també es durà a terme una batalla escrita (18.55 a 19.30 hores). La final de la lliga es realitzarà al Prat del Roure (20.10 a 20.40 hores) on també tindran lloc els concerts de Yum J (19.20 a 19.40 hores), Rancett + Lavey (19.40 a 20.10 hores), W'Wise (20.40 a 21.10 hores) i Mc Buzzz (21.10 a 22.00 hores).



Les exhibicions d'skate es faran a l'skate park d'Escaldes-Engordany (17.00 a 17.50 hores) i per a l'ocasió també es contempla un taller per a aquells que s'inicien en aquesta modalitat (18.00 a 19.00 hores).



L'Escaldes Urbà finalitzarà a les 22.00 hores. La participació és gratuïta.