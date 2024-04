L’artista Eros Recio fa entrega del seu àlbum “Grialato” al Museu la Massana Còmic

L’artista Eros Recio ha volgut fer entrega del seu quart àlbum “Grialato”, al Museu la Massana Còmic. A més, el jove creador, a banda de ser el primer ballarí professional amb síndrome de Down, també és el primer autor de còmic amb aquest trastorn genètic. Aquest treball s’inscriu en un projecte cultural de l’Institut d’Estudis Valencians per recuperar el camí del Sant Grial, fins arribar a València, on es conserva la relíquia, segons les llegendes medievals més famoses. De fet, el Papa Francesc va instaurar l’Any Jubilar del Sant Calze cada cinc anys.

Recio ha il·lustrat el viatge del calze des de Roma a Osca i el seu pas posterior per Jaca i Saragossa abans d’arribar a València. El jove artista ha lliurat l’àlbum a la consellera de Cultura, Alèxia Verdaguer, i al responsable del Museu, Marc Huguet. Verdaguer ha felicitat l’artista pel seu afany de superació i s’ha mostrat molt satisfeta perquè el Museu pugui incorporar al seu fons aquesta obra tan especial. Marc Huguet ha dedicat un dibuix al Eros Recio i també li ha ofert una visita guiada per les instal·lacions de la Massana Còmic. La visita ha acabat amb una foto de família amb la bandera de la discapacitat, de color or, plata i bronze i que vol simbolitzar la superació.