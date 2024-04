Xavi Cardelús es queda a dues posicions per sumar punts

Xavi Cardelús ha disputat avui al circuit de Jerez la cursa de Moto2, en la qual ha acabat en una destacada 17ena posició i s’ha quedat molt a prop de puntuar a la prova.

L’andorrà sortia des de la 29ena posició i la penúltima línia de la graella i ha fet una cursa força constant i de supervivència per acabar a només dues posicions de la zona dels punts. A la part final de la prova ha viscut un moment força compromès quan ha hagut de canviar la trajectòria al revolt d’entrada a la recta de Jerez per evitar impactar amb la moto d’Escrig que havia caigut just en aquell moment.

Al final l’han separat només un segon i quatre dècimes d’obtenir els seus primers punts al Campionat del Món de Moto2 en el que ha estat la seva millor cursa de les quatre que s’han disputat fins ara en aquest 2024. Fins i tot, la seva volta ràpida d'1’42.579 ha millorat els temps que havia aconseguit als entrenaments.

Cardelús ha mostrat la seva satisfacció i ha posat en relleu el motociclisme andorrà: "Estic molt content per la dissetena posició i per acabar a menys de dos segons dels que haurien estat els meus primers punts mundialistes i també els del motociclisme andorrà". A més, el pilot del Principat ha insistit en la necessitat d'aconseguir bons resultats per millorar: " Hem fet un pas endavant tot i que encara falta. També cal fer millors classificatoris per sortir més endavant i rendibilitzar el bon ritme de cursa".

La pròxima cursa del Campionat del Món de Moto2 es disputarà el cap de setmana del 12 de Maig al circuit francès de Le Mans.