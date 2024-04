L'Skal Club manté reunions institucionals per donar a coneixer les seves actuacions

La Consellera de Turisme d’Encamp, Verònica Solsona, i la directora de turisme de la parròquia, Anna Canals, van rebre al president de l’Skål Club d’Andorra, Emili Yepes Ríos i als dos vicepresidents de l’entitat, David Santuré i Joaquim Barceló, en una trobada que es va produir fa uns dies a les instal·lacions del Comú d’Encamp.

Així, Solsona i Canals es van mostrar interessades en conèixer les accions que ha dut a terme l’Skål Club d’Andorra al llarg d’aquests més de 40 anys de trajectòria d’una entitat sense ànim de lucre que reuneix a professionals del món del turisme del país d’una forma multisectorial, és a dir, que hi formen part no només hotelers i restauradors, sinó que també conformen l’associació professionals del transport de viatgers, consultors, agències de viatges, receptius, i comunicació i màrqueting.

Durant la reunió es va parlar del turisme d’Encamp i de les possibilitats de col·laboració i sinèrgies que es poden establir entre el Comú i l’Skål per tal de donar a conèixer totes les propostes que s’ofereixen des d’Encamp al llarg de l’any. Properament, l’Skål Club organitzarà una trobada amb els socis de l’entitat per visitar la parròquia i que, d’aquesta manera, tant la Consellera com la directora de turisme, puguin explicar de primera ma tots els atractius turístics d’Encamp als socis de l’entitat.

Una acció que permetrà que els mateixos socis puguin després explicar als seus clients -turistes i excursionistes- tot el que els pot oferir Encamp al llarg dels 365 dies de l’any. El Dia Mundial del Turisme, que es celebra cada 27 de setembre, va formar part també dels temes que es van tractar, ja que és un dels objectius marcats per l'entitat: fer més popular la festa del turisme, un fet que requerirà la col·laboració de tots els Comuns així com també del Ministeri de Turisme.