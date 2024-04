TRANA porta el cas de discriminació al ministeri d’Afers Socials

Els fets discriminatoris que va patir una persona amb mobilitat reduïda a un bar de la capital arriben al Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública. Així ho va fer públic l’Associació TRANA al seu portal web, i ho va confirmar el seu portaveu, Jacint Risco, a EL PERIÒDIC. Aquest va afirmar que «després d’analitzar els fets, vam decidir reunir-nos, perquè nosaltres som com una família, així que vam decidir donar a conèixer el que va passar el passat 30 de març a un bar de la plaça del Poble». «Després de reunir-nos, vam decidir presentar formalment la situació al ministeri».

A més, Risco va manifestar que des de l’associació «entenem que les persones amb cadira de rodes no són només les que tenen esclerosi múltiple, sinó que són moltíssimes persones que es veuen afectades, però el factor és l’adaptabilitat d’algunes instal·lacions», afegint que «nosaltres defensem els drets dels nostres socis, però també els drets de totes les persones amb discapacitat».

Respecte a l’informe presentat, Risco va exposar que aquesta va ser lliurada el divendres passat i que «ara mateix estem a l’espera de rebre una resposta per part del ministeri». Així, un cop el cas va sortir a la llum pública, el portaveu va explicar que les persones encarregades de l’establiment «van intentar posar-se en contacte amb nosaltres, amb l’associació, però la nostra resposta va ser el que pensen, que els fets són els fets, això està tancat». «Poden donar les explicacions que creguin escaients, però nosaltres considerem que els fets són greus perquè es va vexar la dignitat d’aquella persona», va declarar.

Respecte als fets, des de TRANA, la qual, a banda de funcionar com a associació, fa de ‘taulell’ virtual dels seus socis, ja que alguns d’aquells escriuen articles. D’aquesta manera es van donar a conèixer els fets discriminatoris que va partir una persona, la qual no va poder accedir al lavabo de l’establiment perquè aquest estava tancat i els encarregats van manifestar que no tenien la clau per poder obrir-lo. Amb la conseqüència que aquella persona va haver de ser acompanyada als lavabos no adaptats i rebre l’ajuda necessària de les persones que la van acompanyar.