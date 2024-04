Un MoraBanc encoratjat assegura una temporada més a l'ACB

Un MoraBanc encoratjat i quatre parcials d’atac, així van disputar ahir els tricolor la 31a jornada de la Lliga ACB contra el FCB Bàsquet. Un duel que va acabar amb un Barça sotmès a la Bombonera, amb un marcador final de 108 -92, a favor dels de Lezkano.

El partit, el qual era ben sabut que era una cita decisiva dins la lliga, va començar amb un MoraBanc molt ben plantat, assegurant cada tir per part dels cinc d’inici: Tyson Pérez, Jean Montero, Stan Okoye, Felipe Dos Anjos i Jerrick Harding.

Sens dubte, l’home del primer parcial va ser aquest darrer, clavant cada cistella per anar sumant punts al marcador, el qual es va aturar als 28 punts per als andorrans i 24 per als visitants. Així, amb un inici de màxima igualtat, el segon quart va engegar motors, però els de Lezkano van fer notar la fermesa i lluita que els caracteritza, tot i que els de Barna no van deixar que la diferència en el marcador pujarà en més de 10 punts, fins que un tir triple de Tobias Borg va ampliar la diferència. A partir d’aquest punt, la tensió va ser encara més evident, inclús fins al final del parcial, el qual va acabar amb un 55-43, en positiu per als andorrans.

De cara al tercer quart, el panorama va canviar lleugerament, perquè l’FCB Bàsquet va sortir a la pista dels locals amb un joc renovat, fent perillar els punts d’avantatge. Així i tot, les faltes antiesportives xiulades pels col·legiats no van estar absents, perquè el blaugrana Jabari Parker va ser expulsat al minut 2,26 del tercer quart, el qual va estar molt igualat i això va quedar reflectit al marcador d’aquest quart: 75-74, només un punt de diferència per als de Lezkano. La lluita, les pilotes ràpides i els contraatacs estratègics van donar els seus fruits, perquè els tricolor van mantenir la força i el ritme dels últims minuts.

Un temps en què es va poder palpar la tensió, l’adrenalina i sobretot les ganes amb les quals, un cop més, els andorrans van encertar a la cistella cadascun dels tirs, d’aquesta manera, els de Lezkano van posicionar el marcador final amb un marge de 16 punts sobre els barcelonins. Un fet que, per una banda, va fer viure als visitants un partidàs, i per l’altra, van assegurar la permanència d’una temporada més al MoraBanc.