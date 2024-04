El Raonador del Ciutadà es desplaçarà a totes les parròquies per reunir-se amb la ciutadania

'El Raonador més a prop' constarà en unes visites de Cañada a totes les parròquies, que s'han organitzat amb la col·laboració dels comuns, que han cedit diversos locals. Les visites es faran una vegada al mes i s'ha de demanar cita prèvia. Les visites comencen el pròxim dimarts 14 de maig a Canillo, a la Sala Modular del Palau de Gel de 08.00 hores a 15.00 hores. El dia següent, Cañada es desplaçarà a Encamp a l'Edifici Casa Comuna a la plaça dels Arínsols 1 de 08.00 a 17.00 hores. El 16 de maig estarà al Pas de la Casa, al Servei de Tràmits del Comú d'Encamp situat al carrer Sant Jordi 2 de 08.00 a 16.00 hores. A Ordino hi serà el 17 de maig a Casa de la Muntanya al carrer Major número 20 de 09.00 a 14.00 hores i de 14.30 a 17.30 hores. Uns dies més tard, el 27 de maig visitarà la Massana i el 28 de maig serà a la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria de 09.00 a 13.30 hores.

Per El Periòdic

