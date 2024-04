Dòria ja té marcat el calendari internacional amb els Jocs Olímpics com a principal cita

Mònica Dòria ha presentat aquest matí, a la tercera planta de l'Edifici Creand de Crèdit Andorrà, el calendari internacional que tindrà durant aquesta temporada, amb els Jocs Olímpics de París marcats com la principal competició. Prèviament a aquesta gran cita, l'andorrana obrirà el curs a l'Europeu sènior d'Eslovènia, en dues setmanes i mitja, i posteriorment participarà en dues de les tres Copes del Món, a Augsburg (Alemanya) i a Praga (República Txeca). En aquest sentit, tant ella com el seu equip han considerat excloure la tercera per preparar a la perfecció la gran fita de l'any, fent un període d'entrenament a la capital de França. Una vegada finalitzats els JJOO, prendrà part en les Copes del Món del setembre, a Ivrea (Itàlia) i a la Seu d'Urgell.

Tal com ha apuntat, Dòria arriba després de fer una molt bona pretemporada, sobretot pels quatre períodes d'entrenament que ha fet al canal olímpic de Vaires-sur-Marne, seu de la cita, els quals se sumen a dos mesos de preparació durant l'hivern i a tres certàmens preparatoris. "La sensació és la de feina ben feta tant a nivell físic i tècnic com mental", ha comentat la palista, qui demanada pels reptes de cara als Jocs, ha assenyalat que l'objectiu és el diploma olímpic. "Estic molt tranquil·la amb la feina feta per tots, estem en el camí de millora", ha completat, però ha esmentat que més enllà d'aquesta preparació física també caldrà fer èmfasi en l'aspecte mental "pel que fa a la gestió d'expectatives, mediàtica i tot el que implica una competició com aquesta".

Més al detall, el director tècnic de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac, Toni Cadena, ha recordat que per a Dòria seran els segons Jocs Olímpics després de la bona participació que va tenir als de Tòquio l'any 2020, en els quals va prendre part en caiac i en canoa. La novetat d'enguany és que la pirenaica disputarà tres disciplines, les dues anteriors i el caiac cross (primer any que és olímpica), i arriba amb un rànquing mundial que pot fer somiar als andorrans. Respecte a l'any 2020, la palista s'ha mantingut en la 10a plaça mundial en canoa i en caiac ha millorat de la 42a a l'11a posició, mentre que en caiac cross és la 6a millor. A més, abans de la cita de Tòquio, Dòria sumava sis finals entre Copes del Món i Campionats del Món, mentre que des de llavors fins avui dia, i sense comptar aquestes sis anteriors, n'ha sumat 17. "Això no ens dona cap certesa del que pot passar, però com a equip tècnic ens dona una tranquil·litat de saber que s'està fent bé la feina i que les possibilitats d'un bon resultat són altes", ha incidit Cadena.

Com s'ha escrit abans, el repte que s'ha marcat és el diploma olímpic, que, en cas d'assolir-lo, faria història sent la primera esportista andorrana en obtenir-lo, ja que l'únic que en té un és Joan Verdú, i en júnior. "El somni és la medalla, nosaltres treballarem per complir l'objectiu i si es pot aconseguir una, benvinguda sigui", ha finalitzat Dòria.