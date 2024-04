Doble rècord d'Andorra per a Nàdia Tudó a Berlín

La nedadora Nàdia Tudó va assolir un doble rècord d'Andorra (50 i 200 metres braça) al 135è Campionat Alemany de Natació (Deutsche Meisterschaften Schwimmen 2024) celebrat a la sala de natació i clavats de l'Europasportpark ('Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark') a Berlín el passat cap de setmana. A més, la integrant del club SG Ruhr/Team Bochum va tancar la seva participació en el campionat amb dos finals B, una 4a plaça amb l'equip de relleu del club i una solvent participació en les proves individuals, on va quedar a poques dècimes de les marques per disputar dos finals A. La cimera absoluta de la natació alemanya, que va reunir un total de 535 nedadors en el final del període de classificació, on nou dones i 15 homes van complir amb l'estàndard individual que els integrarà a l'equip nacional que representarà al país a les olimpíades.

Així doncs, va veure la victòria en la final B de la prova de 200 metres braça femení amb rècord nacional. Prèviament, s'havia classificat en la sèrie preliminar en 9a posició (2.34.17), a només +0.25 del registre per disputar la final A i que suposava la seva millor marca de la carrera en les primeres rondes. Pel que fa al rècord, l'ordinenca va fer un temps de 2.33.19 amb el qual rebaixava el seu crono de 2.33.70 respecte al temps assolit el passat 12 d'abril 2024 a Eindhoven. Va finalitzar 9a de la classificació general de la prova.

D'altra banda, també va batre el seu rècord de 50 metres braça en el passi de la distància durant la final B de la prova de 100 metres. Aquí, va ser tercera amb un crono d'1.12.25, a +0.03 del seu rècord nacional. Pel que fa a la marca de la distància més curta, Tudó va fer un temps de 33.58, millorant el seu registre de 33.61, vigent des del 22 de juliol de 2019. Va acabar en l'11è lloc de la classificació general.

Finalment, va participar en la prova de 200 metres estils individuals femenins (19a / 2:24,22) i en el relleu 4x200 metres lliures mixt de l'equip SG Ruhr / Team Bochum de Nicolas Klüttermann, Nàdia Tudó, Til Schmidt i Teresa Beyer; que va acabar 4t de la classificació general de la prova amb un temps de 8.18.47, a tan sols 0.09 de la medalla de bronze.