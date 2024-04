La Fandjudo tanca Campionat d’Occitània Sènior de 3a Divisió amb dos bronzes

La Federació Andorrana de Judo va tancar, el passat cap de setmana, el Campionat d'Occitània Sènior de 3a Divisió amb dues medalles. Així, la delegació tricolor la van formar Cristina Juárez (-63 kg), Marc Reig (-73 kg) i David Lescano (+100 kg), i els dos primers es van endur el bronze després d'assolir tres i cinc victòries respectivament. Lescano, per la seva part, va finalitzar cinquè amb tres triomfs. Amb els resultats, Juárez i Reig s'han classificat per al campionat de França de 3a Divisió que tindrà lloc el pròxim juny a París.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació