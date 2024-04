Un Futsal Lleida líder no dona opcions a l'ENFAF

L'ENFAF Construccions Modernes no va poder sumar ahir en la visita que van fer al líder de la categoria, el Futsal Lleida Lamsauto, qui va vèncer contundentment per 7-1 sense donar opcions als de Jona Pérez. Els pirenaics es mantenen ara a mitja taula, vuitens amb 39 punts, i aquest dimecres jugaran el partit ajornat contra l'Athetic Vilatorrada per la cita internacional de la selecció andorrana a la ronda preliminar del Preeuropeu. En cas de vèncer, els tricolor superaran a la taula al Linyola, que té 40 punts. De cara al cap de setmana, l'ENFAF rebrà al segon classificat de la lliga, la Penya Esplugues, que no es vol allunyar del cap de la taula.