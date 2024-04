La Casamanya Extrem s'inclou dins el circuit internacional VK Open Championships

La Casamanya Extrem continua creixent i enguany la prova fa un pas més per a la seva internacionalització i s'inclou en el circuit VK Open Championships, el circuit mundial de verticals de la ISF. Es tracta d'una inclusió que arriba després que l'any passat s'inclogués la prova a la Copa Catalana i que va en la línia de la voluntat de l'organització d'anar encara més enllà i poder ser a la Copa d'Espanya. Aquesta internacionalització ha generat molt d'interès entre els corredors i des de l'organització, Estripagecs Mountain Events i No Limits Club, els quals esperen que aquest any es pugui arribar al sostre de participants, els 300.

La cursa vertical tindrà lloc el 8 de juny en el format tradicional de tres curses: l'Extrem, de cinc quilòmetres i 1.440 metres de desnivell positiu; la Classic, en la qual puntuen els joves i que es tracta d'una cursa més 'popular' per a aquells que volen "mesurar-se", i la Mini, que és el circuit per a categories infantils. Aquest any s'incideix més en la part no competitiva adreçada als infants, els quals en edicions anteriors ja podien fer activitats i que aquest any compten amb la Casamanya Start, en què els més petits continuaran el recorregut de la Mini acompanyats d'entrenadors de No Limits. Es tracta, tal com ha posat en relleu Pau Pellicer, d'Estripagecs Mountain Events, d'introduir els infants en aquest "ambient" i també perquè els pares puguin participar-hi deixant els infants acompanyats de monitors.

Tal com s'ha esmentat, aquest any la cursa fa un salt endavant i s'inclou en el VK Open Championships, un "somni" que, tal com ha remarcat Pellicer, s'ha complert després que s'hagin donat un seguit de "circumstàncies" que han permès que la ISF hagi inclòs Andorra en aquest circuit que compta amb nou proves i una final. Això, ha destacat Pellicer, ja ha generat un interès entre els corredors internacionals, i ja han rebut 'feedbacks' d'atletes d'indrets com el Brasil, el Japó o diferents punts d'Europa. A més, aquesta internacionalització pot suposar l'empenta definitiva perquè la cursa arribi aquest any al seu sostre de participants, els 300, una xifra que des de l'organització creuen que és el màxim al qual es pot aspirar, segons Pellicer, qui ha destacat que poques curses verticals hi ha arreu que tinguin més de 300 participants. El responsable d'Estripagecs Mountain Events ha recordat l'increment constant de corredors i el fet que l'any passat van tenir un 60% més d'inscrits a l'Extrem que en l'edició anterior, la qual cosa els fa ser optimistes.

El director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari, ha subratllat que per a la federació és "molt important" tenir a Andorra una cursa com la Casamanya, tant perquè els serveix des del punt de vista de la federació per veure "on estem" pel que fa als competidors com pel fet que s'estigui internacionalitzant, la qual cosa està fent que el nivell sigui cada vegada major. "Entrar al VK portarà atletes de fora i hi haurà més nivell", ha subratllat, al mateix temps que ha incidit en el fet que es posicioni Andorra en el calendari internacional, el que dona rellevància al país. Ferrari ha afegit que s'aprofitarà la Casamanya per lliurar els guardons de la Copa d'Andorra de l'any passat. Al seu torn, el gerent de la FAM, Ludovic Albós, ha incidit també en el nivell més alt de la cursa i ha emfatitzat que ser part del circuit VK són "paraules majors".



Novetats i circuit espanyol / Altres novetats de la cursa d'aquest any és que el lliurament de dorsals es farà a la Casa de la Muntanya; que hi haurà una conferència esportiva a càrrec de César Canales, metge especialista en preparació de maratons, i que per primer cop s'ofereixen allotjaments oficials. Pellicer ha destacat que entre els objectius hi ha, evidentment, "consolidar-se" dins els circuits VK, consolidar la cursa Classic amb més participants i incrementar la participació de joves i infants, i aconseguir la màxima recaptació per a Kailash Home, l'entitat que aquest any es beneficiarà del suport de la Casamanya Extrem. També es vol incidir en fer conèixer la cursa entre el públic francès.

Tal com s'ha esmentat, l'horitzó més immediat de la Casamanya és ser dins la Copa d'Espanya i per aquest motiu, segons ha explicat Pellicer, s'espera que representants de la federació espanyola puguin desplaçar-se a Andorra per avaluar el circuit i poder determinar si es pot fer aquest pas. Una qüestió, han destacat, que no només depèn de les bones condicions de la cursa, sinó del fet que en ser una prova fora del territori espanyol potser no els 'encaixaria'.

La cursa compta amb el suport del Comú d'Ordino i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, ha destacat que és una prova "totalment consolidada" i que "s'integra perfectament" al Casamanya, "un dels cims més importants de la parròquia". A més, ha recordat que serà la primera vegada que se celebri la cursa des que la parròquia ha rebut la distinció Best Tourism Village i que, precisament, proves com aquesta serveixin per posicionar encara més la parròquia en l'àmbit internacional. A més, de manera paral·lela a aquest esdeveniment, Ordino acollirà el mateix cap de setmana un mercat de segona mà en què els acompanyats dels participants i altres visitants podran trobar diversos productes. El conseller ha defensat que es tracta de dues cites que coincidiran per "dinamitzar" la parròquia en una època en què l'afluència encara és baixa, informa l'ANA.