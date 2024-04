Karate Xavi Andorra participarà en el Campionat Internacional Costa Quebrada

"Estem molt contents de poder participar en aquest esdeveniment amb un equip tan ampli de competidors", ha indicat el director tècnic de Karate Xavi Andorra, Xavier Herver, afegint que "la majoria d'ells pertanyen al nostre programa KOAC, així que l’objectiu primordial que perseguim, encara que no és el cas per tots ells, és que puguin agafar experiència en competició fora del Principat". L'expedició viatjarà cap a Cantàbria el divendres i anirà comandada pel mateix Herver, juntament amb Sandra Herver i Silvio Moreira.

Per El Periòdic

