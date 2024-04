L'Andorra HC, a dos partits de l'ascens

L'Andorra HC ja té molt encaminat l'ascens després del triomf que va assolir el passat cap de setmana contra el Capellades (0-2). El partit, però, no va ser fàcil, i amb ocasions constants per part dels dos equips van ser els tricolor qui amb dues arribades matineres es van avançar ja per 0-2. Amb la victòria, i a falta de tres jornades per acabar el curs, els de Jordi Garcia es col·loquen a dos matxs de ser matemàticament de Primera Catalana tenint una diferència de cinc punts amb el segon classificat, l'HC Igualada.