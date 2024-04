Jordi Lestang s'endú la victòria al Trial de Fontaneda

La pluja va incrementar la dificultat del Trial de Fontaneda, però no el va aturar. Així, ahir va tenir lloc la segona prova del Campionat Nacional de trial, passada per una aigua que va marcar les dues voltes del recorregut perquè les motos perdien adherència. Igualment, hi van participar un total de 42 pilots, i els triomfs van ser per Jordi Lestang, en vermells; Ramon Sucarrat, en grocs sub-18; Josep Lluís Marco, en grocs; Salvador Vilella, en verds; i Jordi Ramonet, en blaus.