Detingut per patir dos accidents amb una taxa d'alcoholèmia d'1,19

Els darrers dies, la Policia ha detingut tres persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Divendres a la tarda, un home de 63 anys va ser controlat a Sant Julià de Lòria amb una taxa d’1,19 després d’haver tingut un accident amb danys materials contra unes pilones de ferro d’una vorera de la zona de les Arades i continuar la marxa en sentit descendent, accidentant-se de nou contra una columna uns metres després. Se’l va localitzar i arrestar al cap d’uns minuts. La matinada de diumenge, una dona de 28 anys va ser detinguda a Encamp amb una alcoholèmia d’1,08 i, a les 05.15 hores, un home de 25 que conduïa amb el permís retirat va ser arrestat a Andorra la Vella amb una taxa d’1,01.

Durant el cap de setmana, la Policia va detenir un altre home, de 31 anys, en possessió de 0,56 grams de cocaïna i, el passat divendres, va arrestar una dona de 31 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir un permís de residència i treball.

Finalment, la Policia va detenir diumenge a la nit un turista de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili després que entrés a l’interior d’una autocaravana estacionada en un aparcament del Pas de la Casa. A l’interior del vehicle es trobava el propietari amb la seva família. El detingut no va causar cap dany i va assegurar que estava buscant a la seva parella.