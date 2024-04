Trobada entre treballadors residents al país i empreses per a la temporada d’estiu

Les empreses presentaran als demandants d’ocupació les oportunitats laborals que ofereixen, així com les condicions dels llocs de treball i els requisits per accedir-hi. Posteriorment, les persones interessades podran presentar la seva candidatura, entregant els currículums en els espais reservats a cada empresa, i rebre assessorament en la recerca de feina temporal. Els interessats a assistir-hi poden reservar la seva plaça a https://www.treball.ad/job-meeting .

Aquest esdeveniment se celebra al país des de l'any 2018. L'edició passada es va enquadrar en la temporada d'hivern i l'èxit assolit ha estat motiu per continuar amb la iniciativa per a la temporada d'estiu. En aquesta edició, però, es pretén atorgar una especial atenció als joves del país, alguns dels quals podran trobar l'oportunitat d'ocupar-se durant la temporada i d'altres tindran l'ocasió d'experimentar un primer contacte amb el món laboral.

El Servei d’Ocupació organitza una trobada laboral per posar en contacte treballadors majors de 16 anys de nacionalitat andorrana o amb permís de residència i treball i empreses de diferents sectors que cerquen personal per a la temporada d’estiu. La trobada tindrà lloc el dia 16 de maig, a les 10.00 hores, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

