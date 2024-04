MoraBanc, primer banc a oferir l’emissió de transferències instantànies

MoraBanc és el primer banc d’Andorra que ofereix als seus clients la possibilitat de realitzar transferències instantànies cap a altres bancs nacionals i d’altres països d’Europa, els quals acceptin la recepció d’aquest tipus de transferències. El temps d’espera per confirmar un enviament de diners, que fins ara podia ser d’unes hores si era entre bancs andorrans, o de dies si era amb un banc estranger, s’elimina amb aquest nou servei, i els diners passaran de compte a compte de manera immediata. Les transferències instantànies fins a 15.000€, entre bancs d’Andorra que es facin amb la darrera versió de l’app o per la banca online de MoraBanc seran gratuïtes. Aquesta nova opció s’aplica a només a transferències SEPA. Això implica que han de ser en Euros, amb les despeses que pugui tenir l’operació, compartides, i sempre entre bancs de la zona euro que acceptin la recepció de transferències instantànies, una opció que tenen activada la majoria d’entitats.

Les diferències amb Bizum / Des de fa mesos, els clients de MoraBanc poden fer transferències instantànies, entre números de telèfon, fent servir Bizum, però amb un límit de 500 euros. El nou servei de transferències instantànies permet l’enviament de diners amb un límit molt superior, fins als 15.000 euros, sempre que l’entitat receptora no tingui establert un límit menor. MoraBanc es converteix novament en pioner oferint als seus clients productes i serveis que no es troben disponibles a cap altra entitat bancària andorrana. La innovació que suposa disposar de transferències instantànies a Andorra s’afegeix a altres projectes com ser el primer banc que ofereix un sistema de pagament al rellotge amb Garmin Pay, ser pioners a proposar una hipoteca mixta o ser el primer banc d’Andorra en oferir serveis d’Actius Digitals.