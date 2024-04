Ambició total per tancar el curs

El principal objectiu ja el tenen assolit, i vaja de quina manera. I és que el MoraBanc Andorra va aconseguir la permanència matemàtica a l’ACB amb un espectacular partidàs que va cloure amb victòria contra el Barça (108 -92). «Ha sigut una festa increïble i ho hem notat des de l’inici», va assenyalar Natxo Lezkano en el postpartit, celebrant la fita en un «ambient especial per un dia especial».

Més en detall, el tècnic va esmentar que la primera part dels seus va ser «espectacular», marcada pel ritme, l’encert i la bona faceta defensiva, mentre que la segona va estar protagonitzada per problemes que s’anaven escalfant amb les aturades i expulsions, però «ens hem mantingut en el matx sent molt durs a nivell mental». «Que et surti aquest partit, amb tot el context que hi havia, és un gran dia per a nosaltres», va afegir el basc.

Demanat per si era la victòria més important de la seva carrera, el de Portugalete va dir que ell gaudeix de cada temporada, de cada partit i de cada circumstància, però que evidentment el triomf va ser rellevant. «Som un equip acabat d’ascendir, i aconseguir un objectiu tan difícil estant en aquesta lliga tan maca i complicada jugant com avui contra el Barça és molt important», va destacar, incidint en què sabien que es jugaven molt contra els blaugrana i que per això els seus homes «han donat el màxim».

Amb el repte de salvar la categoria assolit, els tricolor no es volen aturar aquí. «Estem fent les coses molt bé i tenim un nivell de confiança alt [...] ara hem de ser ambiciosos amb el que queda de curs», apuntava Lezkano. Cal recordar que resten tres jornades d’ACB en què els pirenaics s’enfrontaran contra l’Obradoiro, el Río Breogán i el València, contra qui el MoraBanc vol aprofitar aquest bon moment «per continuar jugant bé i gaudir».

En afegit, l’entrenador dels andorrans va apuntar que han jugat molt bé durant bona part de la temporada, «inclús durant la ratxa de vuit derrotes consecutives». «Potser hauríem de tenir alguna victòria més pel joc que hem demostrat», va afegir fent esment que han tingut moltes lesions durant l’any i que ara que l’equip està complet «estem donant la millor versió».

Lezkano no es va oblidar d’agrair a l’afició l’impuls que els han donat durant el curs, recordant que fins a set ocasions s’ha fet sold-out a la Bombonera: «Estic molt orgullós d’això i contra el València segur que tindrem un altre ple». «El paper de l’afició és clau, ens han fet forts a casa, que és on hem aconseguit la major part de les victòries», va completar. Tampoc es va oblidar de l’arbitratge, comentant que «no ens hem sentit ben tractats en tota la temporada».