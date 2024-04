Creacions artístiques florals per celebrar el 30è aniversari d’Andoflora

El Comú de la Massana ha presentat avui la programació del 30è aniversari d’Andoflora, el qual se celebrarà del 10 al 12 de maig, convertint-se la plaça de les Fontetes en un petit poblet amb casetes de fusta i 25 estands de jardineria i artesania, a més d’una trentena d’activitats. “Andoflora s’ha convertit en el gran esdeveniment de la primavera al país i això ha estat gràcies a un equip de persones que van tenir la idea i la van portar a la pràctica. Per això, aquest any farem un reconeixement públic als pioners d’Andoflora”, ha afirmat la consellera de Turisme, Mònica Solé.

Una de les novetats per commemorar aquest 30è aniversari serà la creació d’un circuit floral, el qual sortirà de la plaça i recorrerà el casc antic de la Massana, a través de 14 intervencions artístiques. Una altra de les propostes d’aquesta edició seran les observacions astronòmiques: “Com sabeu, a la Massana tenim el segell Starlight i per això hem introduït observacions tant nocturnes com diürnes”, ha apuntalat Solé, qui ha remarcat que per l’activitat nocturna cal reserva prèvia a visitlamassana.ad.

La programació es completarà amb tallers i espectacles, tant concerts com actuacions de dansa o gimnàstica rítmica. Pujaran a l’escenari de les Fontetes artistes com Ishtar Ruiz, Old School, la Grossband o la Dj Madame. Durant els tres dies, Liquid Dansa oferirà una coreografia especial concebuda per aquesta trentena edició. El contrapunt popular el posarà l’Esbart Valls del Nord. A més, com ha explicat la consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, s’ha organitzat un concurs de dibuix, amb la col·laboració de la Capsa, obert a tothom que vulgui dibuixar algun moment o sensació que li provoqui Andoflora.

L’oferta d’Andoflora inclou una part gastronòmica, gràcies a la col·laboració dels restaurants. D’una banda hi haurà la ruta de la tapa Vermut amb flors, un recorregut per 14 establiments que prepararan una tapa especial, mentre que per l'altre costat, els menús de 14 restaurants oferiran postres elaborades amb elements florals. En els dos casos, els participants podran votar les millors creacions. A més, la plaça de les Fontetes comptarà amb food trucks ambientades en el món de les plantes i les flors.