Batllia obre diligències al director de la CASS per les pensions d'invalidesa

La Batllia ha iniciat un tràmit de diligències penals contra l'actual director de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Josep Escoriza, pel sobrepagament de les pensions de l'entitat. "Trobem incomprensible que s'hagin iniciat diligències al director de la CASS. Ell és el que va posar damunt de la taula les irregularitats", ha assegurat la consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susana Vela, acompanyada coordinadora del Comitè local d’Andorra la Vella, Carla Guinot. "Escoriza és qui posa en coneixement del Ministeri de Benestar i als Consellers Generals del cas, per això ens ha sobtat que s'iniciï aquest procés de forma prèvia", ha lamentat Vela.

Les membres del partit van ser coneixedores de l'obertura de l'expedient un cop es va anunciar, el passat dijous, que se suspenia temporalment la Comissió d'enquesta pel pagament irregular de les pensions d'invalidesa, de la qual el PS va assumir la presidència: "Se'ns va donar la confiança per tenir la presidència de la Comissió", ha exposat Guinot. Els motius del tancament de la Comissió van estar per motiu de l'inici de la judicialització del cas, ja que en aquest supòsit no es poden portar a terme estudis ni tràmits. "Pensem reprendre el treball com més aviat millor i esperem que es resolgui amb la major rapidesa", ha manifestat la consellera general, afegint que "confiem i esperem al fet que Batllia sigui tan diligent en la investigació oberta com ho ha sigut per tancar la comissió".

Així i tot, ambdues han explicat que esperem poder demanar "responsabilitats polítiques" tant a ministres com al cap de Govern, ja que "des de l'inici han estat assabentats de la problemàtica". En la línia de demanar responsabilitats, i en ser preguntada per l'existència d'una voluntat tàcita d'apartar al denunciant del cas, la presidenta suplent ha declarat que "se sap que Escoriza va presentar les proves de les irregularitats l'estiu passat. Personalment, no puc entrar a valorar l'obertura de la investigació. No sabem què passarà d'aquí poc". Finalment, el PS considera que ha de mantenir-se en 'standby' fins que la Batllia comuniqui alguna resposta, i, a partir d'aquí, plantejar-se prendre mesures com a partit.

Unes irregularitats que neixen amb la CASS / El sobrepagament de les pensions d'invalidesa per part de la CASS durant molts anys va sortir a la llum pública fa qüestió d'uns mesos. Unes irregularitats que, segons Vela, "se sap que s'han donat des de l'any 68, quan es va oficialitzar la CASS". A partir d'aquí, posteriorment es va conèixer que l'import pagat de més superava els set milions d'euros, amb l'afegit que la parapública només podria reclamar els diners de més donats en els últims tres anys. Per aquesta mateixa raó, prop de 30 persones van veure una davallada d'aproximadament 500 euros en la seva pensió a partir del mes de març.