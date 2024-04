La tecnologia, ben aplicada, donaria invàlid el gol de l’empat del Racing

L’FC Andorra necessita sumar des de fa temps, però en les dues darreres jornades només ha pogut endur-se dos punts. Primer amb l’empat a u contra l’Espanyol a Cornellà, i després en el partit amb el mateix resultat contra el Racing de Santander. Aquest darrer, però, va estar marcat per la polèmica després de la diana càntabra, la qual després d’una revisió amb videoarbitratge, el va donar com a vàlid.

Fem memòria. Restaven 25 minuts pel xiulet final i els tricolor manaven per la mínima. Llavors, una acció per la dreta dels de José Alberto va acabar amb Lago Júnior fent una centrada molt escorçada a la línia de fons que va rematar Andrés Martín al fons de la xarxa. ‘Archivo VAR’, una reconeguda compta que analitza les actuacions arbitrals de cada jornada de Primera i Segona Divisió, ha publicat un vídeo mostrant com, amb la tecnologia ben aplicada, el gol no hauria d’haver pujat al marcador. Assenyalen que la pilota està totalment fora del terreny de joc i que, tot i que en aquest cas existeix càmera de línia de gol, aquesta no estava ben alineada amb la porteria.