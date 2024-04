El col·legi Sant Ermengol publicarà les llistes definitives d'accés el 13 de maig

La manca de places d'accés a batxillerat continua en l'actualitat andorrana. El coneixement de la preocupació d'un grup de pares i mares de vuit famílies perquè els seus fills es podrien quedar sense una plaça per cursar el batxillerat al setembre ha encès les alarmes, ja que aquests van manifestar que des d'una sessió formativa se'ls va aconsellar fer només una inscripció al Col·legi Sant Ermengol, però a causa de l'allau de sol·licituds es van quedar a la llista d'espera i sense garanties d'accés, de moment.

Amb tot plegat, els familiars dels estudiants afectats, els quals acaben de cursar aquest juny l'ESO a l'escola Sagrada Família, han presentat un escrit aquest dilluns a la Conselleria d'Educació de l'Ambaixada Espanyola a Andorra - òrgan regulador del sistema d'educació espanyol al Principat - per tal de traslladar el seu neguit i trobar una possible solució. L'escrit formal inclou un recull de peticions per part de les famílies, a més d'un plantejament amb possibles solucions. Mentrestant, des de la conselleria d'Educació de l'ambaixada espanyola s'ha mostrat tot el suport i la voluntat perquè cap estudiant que es decanti per cursar l'any dins del sistema educatiu espanyol es quedi fora d'aquest.

Des del Col·legi Sant Ermengol, el qual manté en llista d'espera als vuit estudiants de l'escola Sagrada Família, també ha fet costat i ha estat coneixedor de l'inici de les diligències pertinents per part dels familiars. El membre de l'equip directiu d'aquesta darrera institució educativa, Àlex Molina, ha manifestat a EL PERIÒDIC que els estudiants de les dues línies d'estudis d'ESO tenen fins al 10 de maig per entregar les sol·licituds d'accés a batxillerat, ja que "tenen prioritat per accedir al curs següent en haver cursat el passat curs al col·legi".

Per aquest mateix motiu, la data límit que la direcció d'aquest centre educatiu ha marcat per tal de donar resposta a les sol·licituds externes és el 13 de maig. "Ens hem trobat que aquest any hem tingut més demanda que oferiment de places, però nosaltres ara mateix no podem donar resposta a totes, tot i que som coneixedors que altres instituts amb sistema espanyol no han pogut donar resposta tampoc, com és el Maria Moliner", ha afegit. Respecte a la quantitat de places oferides pel Sant Ermengol, aquestes ascendeixen a un total de 105, mentre que enguany han rebut un total de 146 sol·licituds, de les quals només s'han pogut adjudicar 100: "Hem estat treballant amb totes les administracions implicades per tal de poder donar resposta a totes aquelles situacions i el malentès que s'ha generat, ja que compartim també el neguit perquè no s'han pogut concedir aquestes places", ha declarat Molina.

Tanmateix, el director de l'escola Sagrada Família, Bernat Vilella, ha afirmat que els estudiants de l'escola esperen una resposta per tal de poder solucionar aquesta problemàtica, així com els seus pares. "Les famílies volen resposta perquè els seus fills s'han quedat sense batxillerat, però nosaltres els hem cridat a la calma", afegint que "hem d'esperar al fet que es manifesten tots els estaments i s'entén que és un procés llarg". Finalment, quant a les solucions, Vilella ha afirmat que "encara no sabem si es podran donar totes les places al mateix institut", un fet que segons el director seria l'ideal, però que encara es treballa per trobar-les.

UNA MANCA DE PLACES QUE NO NOMÉS AFECTA ELS CENTRES DEL SISTEMA ESPANYOL / Segons ha pogut saber aquest mitjà, el col·legi Sant Ermengol no és l'únic centre educatiu que no pot adjudicar totes les places demanades per al curs de batxillerat. Pel que respecta a l'institut Lycée Compte de Foix, el qual segueix una educació basada en el sistema francès, també viu un increment de la demanda d'accés als cursos de batxillerat, tot i que aquest sí que ha pogut donar resposta a l'allau de sol·licituds habilitant una altra part de les seves instal·lacions. D'aquesta manera, s'han pogut adjudicar el total de les sol·licituds que va rebre el consell directiu, tal com ha confirmat una professora que treballa al centre: "Ja fa dos o tres anys que hem traslladat una part de l'escola" ha explicat la docent. A més, la gestió dels nous accessos s'ha gestionat obrint diversos cursos del mateix nivell acadèmic, garantint així doncs l'accés als estudiants de nou ingrés.

Amb tot plegat, la professora ha explicat que "des de fa prop de quatre anys ens van confirmar que va haver-hi una allau de sol·licituds a maternal", motiu pel qual els van advertir als docents que aquests estudiants, amb els anys, acabarien pujant de cursos fins a arribar al batxillerat. Per això "han ampliat una aula a 6è i cada curs aquesta aula es manté, a més d'ampliar-se el curs següent". Un fet que ha motivat el canvi d'edifici perquè "no hi cabem tots a l'edifici original".