'Sito' Español arrenca la Peugeot Rally Cup Ibérica en segona posició

Àlex 'Sito' Español continua en la bona dinàmica de resultats d'ençà que va començar la temporada, i aquesta vegada, el passat cap de setmana, va assolir una segona plaça a la prova inaugural de la Peugeot Rally Cup Ibérica, el Ral·li Terras d'Aboboreira. Al volant del seu Peugeot 208 Rally4, assistit per Calm Competició, va saber adaptar-se a les inclemències meteorològiques i va protagonitzar una remuntada per acabar al segon caixó d'entre 18 participants.

El català va quallar una cursa de menys a més: va haver de fer front a la boira i a les fortes pluges per després sobreposar-se a una virolla que el va relegar fins a l'11a posició al final de la primera cronometrada. El pilot va anar incrementant les seves prestacions tram a tram i es va adjudicar els dos darrers scratch per posar el colofó a la remuntada. Així, tant Español com la copilot Lorena Romero van encadenar el seu tercer podi de l'any, confirmant-se com uns dels grans candidats al títol d'aquesta edició de la Peugeot Rally Cup Ibérica.