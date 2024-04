Una plataforma gratuïta per compartir informació sobre amenaces cibernètiques

L'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD) ha posat en marxa avui dimarts el Malware Information Sharing Platform (MISP), una plataforma gratuïta i col·laborativa que permetrà les empreses i els usuaris en general compartir informació sobre amenaces cibernètiques. “El MISP s'ha convertit en una eina fonamental per a la prevenció i resposta d’incidents de ciberseguretat a nivell global. La seva implementació a Andorra suposa un gran pas endavant en la protecció del país contra les amenaces digitals”, ha explicat el tècnic de l’ANC-AD, Jordi Ubach.

Des d’aquest dimarts, el MISP està a disposició per a totes les entitas que s’hi vulguin adherir per mitjà d’una sol·licitud, suposa una passa endavant en la detecció proactiva d'amenaces, perquè permet les empreses estar al dia de les últimes amenaces cibernètiques i compartir informació sobre incidents amb altres organitzacions. També significa una resposta ràpida i efectiva, perquè facilita la col·laboració entre empreses i organismes públics per afrontar un incident de ciberseguretat. La plataforma, a més, ajuda a reduir els costos associats a la gestió d'incidents de ciberseguretat de l’empresa.

Més enllà de les empreses, explica Ubach, la Plataforma reporta una sèrie d’advantatges per als usuaris. “Augmenta la ciberseguretat del país, perquè la col·laboració entre tots els actors, públics i privats tant a nivell nacional i internacional, és fonamental per a la protecció del país contra les amenaces cibernètiques”, diu el tècnic de l’Agència, per afgir que el MISP també ofereix informació útil sobre amenaces cibernètiques i consells per a protegir-se a internet.

La plataforma està disponible de manera gratuïta per a totes les entitats. Des de l'ANC-AD i Andorra Digital, s’anima a totes les empreses i als usuaris interessats a registrar-se al MISP i participar activament en aquesta plataforma de col·laboració