La FAC tanca un mal cap de setmana a Sabiñánigo

Un cap de setmana per oblidar va ser el que va tenir la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) el passat cap de setmana a Sabiñánigo (Osca) a l'hora de disputar la 4a prova internacional del circuit Shimano Supercup UCI. En un nou circuit, que sobre el paper afavoria els tricolor, hi van prendre part tres corredors: Oriol Pi, Roger Turné i Nuno Gomes. Pi va tenir afers mecànics i no va poder completar la prova, igual que Turné a causa de problemes estomacals. L'únic que la va finalitzar va ser Gomes, que tot i tenir dificultats a la sortida en sub23 va acabar 25è en aquesta categoria i 39è de la general.