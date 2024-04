Jean Montero, escollit millor jove de l'ACB

Era el favorit i l'ha acabat aconseguint. Jean Montero ha guanyat el premi al millor jugador jove de l'ACB per segon any consecutiu, unint-se al selecte club amb Luka Dončić i Carlos Alocén com els únics en assolir-lo en dues ocasions.

El base dominicà és el millor valorat del MoraBanc Andorra amb 19,5 punts de mitja, clau en la permanència del conjunt pirenaic i un dels grans noms propis de la competició. Destaca també a dalt de moltes estadístiques de la Liga Endesa, com el segon jugador millor valorat, el cinquè màxim anotador amb 15,1 punts de mitja, el cinquè màxim assistent (5,2) i líder en recuperacions (2,0). Millor jugador de la jornada en dues ocasions, Montero ha obtingut el 81% els vots (164,7 de 204), triplicant el segon classificat. Tal com apunten des de l'ACB, el tricolor ha estat el més votat pels jugadors (16 dels 17 l'han votat, 14 d'ells com a primer), pels entrenadors (15 de 17 l'han votat, 12 com a primer), pels mitjans de comunicació (45,7 punts d'un màxim de 51) i en la votació popular (32 punts de 51).