El premi Àlex Lliteras arriba a la seva quarta edició més consolidat que mai

El premi Àlex Lliteras arriba enguany a la seva quarta edició i ho fa més consolidat que mai. Així, el Govern, el BC MoraBanc Andorra, RTVA i el Diari d'Andorra han signat aquest matí un conveni de col·laboració per garantir la continuïtat del certamen almenys durant quatre anys més i recollir les bases d'aquest. En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha apuntat que aquest conveni "estarà per sobre de les persones que anirem passant i aquells que vinguin tindran escrit com és el premi per anar fent-lo més gran més enllà de les persones que en el seu dia el van impulsar". A més, ha dit que "he vist néixer uns quants projectes i no saps per què uns tenen continuïtat d'altres no, però els que en tenen és perquè les persones que hi ha al darrere realment hi creuen", afegint que "el Govern hi creu i dona una oportunitat quan veu aquesta iniciativa, i per consolidar-los s'ha de fer el que hem fet avui".

Cal recordar que l'objectiu del trofeu ha estat i continua sent la de reconèixer l'excel·lència periodística en l'àmbit de l'esport, i és també una oportunitat "per recordar el periodista i la gran persona que va ser Lliteras, fidel a la seva professió", ha comentat Bonell. El premi està dotat amb 5.000 euros aportats per l'Executiu, 4.000 dels quals per al guanyador o guanyadora i 1.000 en l'accèssit. Obert a treballs publicats en català durant el 2023 o fins al 30 de juny d'enguany, s'han de lliurar en format telemàtic "per facilitar la concurrència" des del 2 de maig fins al 8 d'agost mitjançant l'adreça [email protected]. Tal com ha apuntat la ministra, es poden presentar reportatges de premsa, ràdio, televisió i difosos per internet, acompanyats del certificat d'emissió signat per la direcció del mitjà corresponent. Com és habitual, el lliurament del certamen tindrà lloc durant l'octubre al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.

El president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha assenyalat que el d'avui "és un dia més important del que anem fent els altres anys", perquè més enllà de donar-li continuïtat al premi les parts implicades han aconseguit que el certamen "camini sol". Per la seva part, la directora general d'RTVA, Imma Jiménez, ha celebrat també la consolidació del premi i ha agraït l'equip humà que hi ha darrere. En afegit, ha explicat que el lliurament el retransmetran per la televisió amb la voluntat de donar-li "encara més impuls".

Finalment, el director general del Diari d'Andorra, Ignasi de Planell, ha volgut posar en valor el paper i el suport del ministeri: "Han cregut en un premi en el qual fins i tot els qui el vam impulsar no sabíem si tindria continuïtat". Així mateix, també ha destacat el nivell dels guanyadors del certamen. Cal assenyalar que l'impulsor del premi, el periodista Gabriel Fernàndez, també ha fet acte de presència, i ha informat que enguany el convidat serà el periodista català Ramon Besa.