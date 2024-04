La Fiscalia demana 18 mesos de presó per la mare acusada de fer xantatge a l'abusador de la seva filla

La Fiscalia demana una condemna de 18 mesos de presó condicional per la mare d'una menor que va ser abusada sexualment per un familiar i l'advocada que va portar el cas, ambdues acusades d'haver fet xantatge a l'home condemnat, així com un termini d'inhabilitació de 18 mesos per a la darrera, rebaixant la petició inicial que era de cinc anys. Així doncs, el ministeri públic considera que queda acreditat que la mare i l'advocada haurien demanat al condemnat un total de 200.000 euros a canvi de no presentar la denúncia.

Cal recordar que els fets van passar el 6 de gener del 2016, quan la filla va informar la mare que l'home li havia fet tocaments per sota la roba. L'home va ser condemnat pels fets. Ara, l'acusació particular atribueix a la mare i a la que era la lletrada un comportament xantatgista, ja que al·leguen que haurien sol·licitat una indemnització de 200.000 euros - 100.000 euros per a la mare i 100.000 euros per a la menor - per tal d'evitar la denúncia. Durant la seva declaració d'ahir al matí, la mare va negar rotundament haver demanat diners per tal de no posar la denúncia: "Mai a la vida m'hauria plantejat no denunciar", va afirmar.

Comença el judici de la dona acusada de fer xantatge a l'abusador de la seva filla

Davant aquests fets, el ministeri fiscal ha considerat que s'han trobat amb diversos elements que han acreditat que ambdues acusades van fer xantatge a l'home condemnat, entre les quals es troba la declaració de la dona de l'abusador i la declaració d'aquest. També les declaracions dels agents, tant la que va agafar les declaracions de la mare, com el seu superior, els quals van ratificar que se'ls va comunicar que la quantitat que havien demanat a canvi de no denunciar era de 200.000 euros.

Aquest ha estat un dels punts polèmics tant de la vista d'ahir com la del dia d'avui, ja que per part de la defensa apuntaven que quan una persona denuncia un fet i diu alguna cosa per la qual se la pot imputar, sigui directe o indirectament, "s'ha de parar la declaració i llegir els drets". Un fet que la mateixa agent va confessar durant la seva intervenció d'ahir assegurant que "no hi va pensar". Així i tot, el superior de l'agent la va fer tornar uns dies després i li van prendre la declaració, aquest cop havent llegit els drets. En aquest sentit, la Fiscalia ha considerat que no hi ha cap motiu de nul·litat d'aquest testimoni, tal com demanava la defensa, perquè la mare ho va explicar durant la conversa en un moment espontani i en aquell moment no es va considerar que hi hagués un acte de delicte.

Pel que fa a la carta que la mare i la lletrada van enviar a data de 8 de març del 2018, en relació amb els fets ocorreguts durant la nit de Reis per tal de cessar les difamacions cap a la menor i per aturar els pagaments mensuals que rebien, la Fiscalia ha destacat que la carta mostra una finalitat de buscar una solució a la situació: "Potser volien proposar algo per no denunciar", ha manifestat la fiscal. Tanmateix, també ha apuntat que en la carta es manifesta que en cas contrari a accedir a tenir una reunió entre les parts, apuntaven que es veurien obligats a anar per la via judicial corresponent, condicionant així la denuncia a canvi de diners.

Així mateix, la Fiscalia també ha exposat que l'exparella de la mare va declarar que, davant de la molèstia de rebre uns diners mensuals pels tractaments psicològics de la menor, havien parlat de demanar una quantitat total per "tancar ja l'assumpte", una expressió que la Fiscalia entén com que "tancar la situació no és fer una denúncia". Pel que fa a la situació de la lletrada, des del ministeri fiscal apunten que hi ha contradiccions, ja que durant la declaració d'ahir va exposar per primera vegada que estava preparant una querella, quan amb anterioritat mai s'havia mencionat que hi hagués cap procediment ni causa oberta.

El ministeri fiscal considera que el que va passar va ser que els pares de la menor van decidir tallar tota la relació veient l'estrès que els causava, creient així que una vegada ho fessin els pagaments mensuals de 500 euros que l'abusador feia pel tractament de la menor acabarien. Per aquest motiu, consideren que la mare va decidir demanar una quantitat total, ja que sentia que de l'altra manera "estaven comprant el meu silenci". Per gestionar aquest tema, la mare contractar a l'advocada, qui va enviar la carta per demanar la reunió, en la qual s'hauria fet l'oferta demanant els 200.000 euros a canvi de no interposar la denúncia. Finalment, han exposat que quan l'abusador es va negar a acceptar aquesta proposta, un mes més tard es va posar la denúncia.

Per la seva part, l'acusació particular s'ha adherit a tot el que ha exposat la Fiscalia, destacant que "no és normal" que la mare trigués gairebé dos anys a denunciar els fets a la Policia, i que durant la vista que va tenir lloc durant tot el dia d'ahir s'exposés com un dels motius pels quals no es va interposar la denúncia la salut mental de la parella de l'abusador, ja que asseguraven que patien perquè tingués un intent d'autolessió en assabentar-se dels fets.

L'acusació també ha posat en relleu que es podria haver posat una denúncia i després fer la reclamació pertinent, i ha ressaltat que "no és el mateix denunciar i després reclamar, que reclamar i després denunciar. Aquí és on hi ha el problema, perquè la reclamació és a canvi de no denunciar". Per aquest motiu, l'acusació particular ha demanat una pena de dos anys de presó per a la mare, un de ferm i un de condicional. Pel cas de la lletrada, l'acusació particular ha manifestat que tenia dubtes, ja que no tenia clar si ho havia fet per una "conducta imprudent", però no voluntària. Finalment, ha decidit demanar una pena de sis mesos de presó condicional i no ha reclamat que sigui inhabilitada.

La defensa creu que la denúncia per xantatge contra la mare i la lletrada ve motivada per una venjança

Durant l'exposició, l'advocada de la defensa ha manifestat que la seva visió era que «és una venjança», ja que durant la sessió l'acusació particular ha decidit modificar la pena cap a la mare a dos anys de presó, un dels quals és de presó ferma i l'altre de condicional. La lletrada ha apuntat que en cap moment s'ha detallat el perquè d'aquest canvi, quan en un inici es demanava 18 mesos de presó condicional, i que «casualment, és la mateixa pena que se li va posar en el seu dia per fer uns tocaments». La lletrada també ha volgut posar en manifest que el motiu pel qual no van denunciar en un inici va ser perquè no veien preparada a la menor per passar per un judici, així com per haver tingut compassió per la tieta, la parella de l'abusador, a la qual li tenien molta estima i estaven preocupats per preservar la seva salut. La defensa ha finalitzat la seva intervenció exposant que la mare en cap moment va demanar els diners, sinó que es van començar a fer els pagaments de manera voluntària. Per tots aquests motius, des de la defensa demanen l'absolució de la mare.

Pel que fa a la defensa de l'advocada que va portar el cas, han destacat que els quatre exdegans del Col·legi d'Advocats que van declarar ahir van coincidir que la carta que es va enviar era un procediment habitual, i han detallat que la seva clienta era desconeixedora de l'import total que l'abusador pagava mensualment pels tractaments de la menor. Quant al contingut de la reunió que es va produir entre els advocats de les dues parts, i en la qual s'hauria proposat fer el pagament dels 200.000 euros, la defensa ha apuntat que l'acusada no va explicar en què es va tractar per no trencar el secret professional entre advocats, ja que podria comportar greus sancions: «Què ha de fer? Parlar perquè la inhabilitin o no parlar perquè la inhabilitin?», ha manifestat la defensa.

L'última intervenció del judici l'ha fet l'advocada processada qui ha reivindicat que «no vaig cometre cap xantatge». A més, també ha apuntat que l'únic testimoni directe d'aquelles reunions, l'advocat de l'abusador, ha acabat la seva exposició dient que tenia dubtes que hagués comès el delicte i que aquest és un fet que el Tribunal havia de tenir en consideració.