El turisme d’hivern arriba als tres milions de visitants

Les entrades de visitants durant l’hivern han registrat un augment del 7% respecte a l’any anterior, assolint un total de tres milions de visitants. Així ho van informar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, en el marc de la presentació del balanç d’hivern i les novetats d’estiu, que ha tingut lloc aquest dimarts. Malgrat les condicions desfavorables marcades per la manca de precipitacions i les dificultats que han tingut els dominis esquiables per a oferir els seus serveis i productes, «el mercat espanyol s’ha mantingut estable, mentre que el francès ha baixat una mica, però els mercats d’altres destins, com són centre Europa, Sud Amèrica i Amèrica del Nord, hem aconseguit incrementar de forma notable, arribant a un 17%», va detallar Torres.

La campanya d’estiu es continua enfocant a diferents mercats internacionals, però amb intensitat diferent. Mentre que se segueix treballant a Espanya i França, s’augmenten els esforços en destins més llunyans, concretament a Bèlgica, Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Suècia.

A aquests esforços se sumen també les accions comercials que s’estan fent a nous mercats: el Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Brasil i l’Argentina. Durant la presentació d’aquest dimarts, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va destacar «un canvi en l’estratègia que busca l’equilibri: s’augmenta la comunicació en mercats llunyans i altres continents, atraient clients de més poder adquisitiu i que generen més pernoctacions; es reforça la línia de comunicació prèmium amb accions com l’Andorra Selected i, finalment, s’impulsa la promoció d’un gran nombre d’esdeveniments que diferencien el país i també porten turistes de mercats més propers».