Vicky Jiménez cau als classificatoris de Lleida (6-2 i 7-5)

Després de fer una passada de gegant al Mutua Madrid Open, en derrotar a la número 57 del món, Lin Zhu, i passar per primer cop de primera ronda en un WTA 1000, Vicky Jiménez Kasintseva continua el seu calendari a l’obert de Catalunya que s’està disputant a Lleida. Es tracta d’un torneig 125K, la categoria més baixa del circuit WTA, on avui ha disputat els classificatoris contra la sueca Mirjam Björklund (263). L’andorrana ha lluitat fins al final per donar-li la volta al partit, però finalment ha caigut per 6-2 i 7-5, informa l’ANA.

La sueca s'ha emportat el primer set per la via ràpida, en només 33 minuts. El matx iniciava igualat, en què ambdues tenistes posicionaven el marcador al 2-2 amb facilitat. Tot i les bones dades en el primer servei de Jiménez Kasintseva, amb un 70% d’encert, la número 263 del món tan sols ha necessitat dos ‘break-points’ i la conservació del seu servei per arribar al contundent 6-2. Durant la mànega següent, Björklund no se sortia de la línia, sent la primera a desfer les taules per l’1-0 al rest. Això sí, la tricolor semblava reaccionar en tornar-li la jugada i assegurant el seu servei que la portava, un altre cop, a estar per davant al marcador. No obstant això, la nòrdica no es deixava anar tan fàcilment, assegurant l’empat al 3-3 als dos jocs següents. La dinàmica continuaria fins al 5-5, quan Björklund assolia el 6è joc per un 40-15, que deixava a la tricolor sense opcions, tot i salvar quatre ‘match-points’.