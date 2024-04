La preocupació per la manca de places de batxillerat entra al Consell General

Aquest migdia, el grup parlamentari de Concòrdia s'ha sumat a la demanda de respostes que han fet vuit famílies aquest dilluns per la manca de places de batxillerat al col·legi Sant Ermengol. La consellera general Maria Àngels Aché s'ha interessat en saber - amb declaració d'urgència - per quin és el rol que manté el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats davant d'aquesta situació.

En concret, Aché apel·la al fet que des de l'Executiu expliquin quin paper té el ministeri encapçalat per Ladislau Baró envers la situació, ja que actualment són vuit estudiants els que romanen sense cap tipus de garantia per accedir al curs 2024/2025 de batxillerat al Sant Ermengol. El grup parlamentari ha demanat que la qüestió es respongui de manera oral en la següent sessió que es mantindrà al Consell General, la qual tindrà lloc el pròxim dijous 2 de maig.

L’ambaixada espanyola afirma que està treballant amb el Govern de Madrid per solucionar el problema

Un cop presentat l'informe en què les famílies demanen una actuació per part de la conselleria d'Educació de l'ambaixada espanyola, els involucrats s'han fixat com a termini el 13 de maig per tal de poder donar una solució adient a la problemàtica. Tot i això, la resposta que s'ha donat des de l'ambaixada espanyola es que s'està treballant per tal de poder donar una solució el més aviat possible, motiu pel qual el Ministeri d'Educació i el Govern de Madrid estan treballant plegats.

Cal esmentar que la direcció del col·legi ha acompanyat a les famílies en tot el procés i ha demanat "calma" per tal de poder trobar una solució.

Més de 140 sol·licituds rebudes per 105 places que hi ha disponibles

Des de la direcció del col·legi Sant Ermengol es manifesta que només tenen 105 places de batxillerat, de les quals han adjudicat un centenar. Amb tot plegat, s’ha de tenir en compte que els estudiants que aquest juny acaben 4t de l’ESO i han manifestat que volen cursar el batxillerat al mateix centre tenen prioritat davant de les noves inscripcions rebudes. Finalment, la direcció ha confirmat que s’han rebut fins al moment un total de 146 sol·licituds, de les quals 46 romanen en llista d’espera.