MoraBanc aprova els comptes anuals de l’exercici 2023 amb un benefici de 51,4 ME

Ahir va tenir lloc la Junta General d’Accionistes de MoraBanc, en la qual es va aprovar tots els acords sotmesos a votació, entre ells la dels comptes anuals de l’exercici social 2023 amb un benefici de 51,4 milions d’euros.

En aquest sentit, els accionistes van validar els comptes i el resultat 2023, un exercici que ha mantingut el creixement sostingut de MoraBanc amb un benefici de 51,4 milions d’euros, un 28% més que el 2022. Així, el grup va tancar el 2023 amb 11.014 milions de recursos gestionats amb un elevat ROE que, al darrer any, ha crescut fins al 14,17%.

A més, la solidesa del balanç de l’entitat queda palesa en la ràtio de solvència, que se situa al 21,14% (CET 1 fully loaded), i en la de liquiditat (LCR), que va tancar el 2022 amb un valor de 299,08% que reflecteix la seva excel·lent situació de liquiditat. Pel que fa a la inversió creditícia, el 2022 es va tancar amb 1.446 milions d’euros amb una ràtio de morositat que ha baixat fins al 2,48%.

El president de MoraBanc, Joan María Nin, va destacar en la seva intervenció que el 2023 ha estat «un any d’èxits notables, no només pels bons resultats i les operacions corporatives fetes, sinó per l’impacte positiu de la nostra activitat en la societat». D’altra banda, es va mostrar segur que «continuarem avançant en aquesta línia, gràcies a la nostra estratègia clara i, sobretot, al millor equip».

Per la seva part, el conseller director general de MoraBanc, Lluís Alsina, es va mostrar satisfet pel benefici i el creixement assolits en un any d’inversions, «on també hem incrementat la solvència i la fortalesa del balanç». Alsina està convençut que «l’any 2024 serà encara millor, el que ens permetrà garantir un creixement sostenible a curt, mitjà i llarg termini».

En darrer lloc, la Junta General d’Accionistes va aprovar el nomenament de Rosa Bruguera com a nova consellera independent de Mora Banc Grup SA. En aquest càrrec, presidirà la Comissió d’Auditoria i Compliment i formarà part de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i de la Comissió de Riscos. Així mateix, també es va aprovar la reelecció dels consellers dominicals Oscar Aristot i Francesc Xavier Maymó, i de la societat consellera independent, Pedroso Estelar SL, representada per José Lara.