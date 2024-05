Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu - El Tarter recapten 8.123 euros

Les estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu - El Tarter han recaptat un total de 8.123,58 euros gràcies a la iniciativa arrodoniment solidari. Durant tota aquesta temporada i l’estiu passat, els clients de les estacions podien triar arrodonir uns cèntims l’import en els seus pagaments amb targeta en la compra dels forfets i alguns serveis de les estacions, els quals es destinaven a una causa solidària. La recaptació, aconseguida a través de 10.287 donacions, va ser entregada ahir al matí a la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia en un acte en què van estar presents la directora de l’entitat beneficiada, Ester Segura; el CEO de SETAP365, David Hidalgo; el president de Worldcoo, Sergi Figueres, i el director en BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA, Albert Batalla.

Per la seva banda, Segura va mostrar la seva satisfacció i va expressar el seu agraïment a totes «les persones que han contribuït amb la seva generositat, gràcies a la qual podrem continuar desenvolupant els nostres projectes». La Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia treballa amb l’objectiu d’obrir una via a l’educació per als nens i nenes de les muntanyes de l’Himàlaia a través del ‘Kailash Home’, una llar que acull a 100 nens d’entre 6 i 20 anys en què reben educació acadèmica i cultural, així com una nutrició i una assistència sanitària adequada. A més, és la primera entitat a beneficiar-se d’aquesta nova iniciativa de Grandvalira Resorts, la qual es va posar en marxa el passat mes de juliol.