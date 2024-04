Els comuns posen en marxa un concurs per millorar la gestió de residus

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, han exposat aquest dimarts, en el marc de la compareixença posterior a la reunió de cònsols que ha tingut lloc a Ordino, que, davant la finalització imminent del contracte sobre la gestió dels residus previst per l’any vinent, els comuns han decidit convocar un concurs per estudiar com es podria millorar el sistema i fer-lo més eficient. «S’ha encarregat un estudi per determinar la millor forma de recollida de residus per a cada parròquia, i s’han presentat tres pressupostos de tres empreses diferents: dues de Barcelona i una de França», ha anunciat Sansa, qui ha afegit que l’objectiu d’aquest procés permetrà la recollida de tots els residus generats pels ciutadans, sempre seguint la normativa europea.

Per altra banda, Coma ha anunciat que durant la reunió de cònsols els representants de les corporacions també s'han posat d’acord per crear una taula de treball amb membres d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) amb els mateixos cònsols i tècnics del Comú per treballar en millora de la gestió dels boscos, la primera de les quals tindrà lloc el mes vinent. «Els membres de l’AR+I ens han fet una presentació sobre la importància que tenen els boscos en les nostres vides i la necessitat de cuidar-los», ha comentat Coma. «Tots els comuns fan unes aportacions bastant importants a la gestió dels boscos i, per tant, hem pres l’acord de treballar conjuntament entre tots els comuns i de crear una taula de treball en la qual podrem fer actuacions sobre situacions en els boscos i, posteriorment, anar a Govern amb les nostres conclusions», ha afegit la mandatària comunal, qui ha assenyalat que, pel Comú d’Ordino, aquest procés ja s’està plantejant com una ‘inversió’ de futur i de qualitat de vida i no pas com una ‘despesa’.

En aquest sentit, Coma i Sansa han recordat que, actualment, només hi ha una empresa al Principat que es dedica a la gestió de residus. «A vegades ens trobem amb algunes limitacions perquè aquí a Andorra només hi ha una empresa que pugui fer la gestió forestal i aleshores depenem molt d’aquesta empresa que pugui arribar a tots els comuns», ha destacar Sansa. «El fet que nosaltres incrementem la partida pressupostària a nivell de comuns tampoc no vol dir que puguem fer la gestió que vulguem perquè aquesta empresa no té més recursos. Ara, amb aquesta comissió de treball, també es mirarà com solucionar aquest problema», ha afegit la cònsol major de la Massana, qui també va plantejar que una possible solució seria dotar de més recursos l’empresa en qüestió perquè pugui treballar més àmpliament i abastir més hectàrees o, per altra banda, convocar un concurs internacional, informa l’ANA.

Davant d’una pregunta formulada per la premsa amb relació al pla de xoc sobre l’habitatge i el creixement sostenible presentat pel Govern, Coma ha assegurat que els comuns encara estan a l’espera de veure aquesta llei, però que, en tot cas, totes les corporacions es mostren sensibles amb la problemàtica de l’habitatge. «Intentarem posar-hi remei i farem servir totes les nostres eines per poder desbloquejar aquest tema tan sensible», ha finalitzat la mandatària comunal d’Ordino. .