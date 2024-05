Rumb a Bakú per participar a l'European Cup Series de gimnàstica rítmica

Una delegació de la selecció nacional de gimnàstica rítmica ha marxat avui cap a Bakú, capital de l'Azerbaidjan, per participar a l'European Cup Series. En concret hi van les gimnastes Noa Lepoix, Lia Puigdemasa i Berta Miquel, acompanyades per l'entrenadora Claudia López. Miquel participarà en cèrcol, pilota, maces i cinta; Lepoix en maces i cinta; i Puigdemasa en cèrcol i pilota.