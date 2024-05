El CTTVN s'endú el derbi contra el CTT Encamp per 5-1

La darrera jornada del Grup 5 de Segona Divisió Espanyola de tennis taula va enfrontar els dos equips del Principat, el Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) i el Club Tennis Taula Encamp. El triomf va ser per als primers amb un resultat de 5-1, que es mantenen com a segons classificats. Els jugadors que van formar part del CTTVN van ser Xavier Martínez, Boris Rodríguez i Francesc Masip.

Per El Periòdic

