"Reconeixement i èxit" dels productes de Sant Jordi d'i&i Serveis

L'empresa d'inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i&i Serveis, té cada any Sant Jordi marcat a la seva agenda com una de les dates clau, ja que és quan rep molts encàrrecs i quan els productes que elaboren tenen més demanda, gràcies a la seva presència en diferents fires i també en establiments comercials. Aquest any, a més, la data era doblement especial perquè per primera vegada es posava a la venda un producte encarregat específicament a un dels treballadors, sis tasses amb un disseny fet per a aquesta persona. A més, eren diverses les novetats que oferien dins la cartera de productes. I aquesta oferta ha tingut molt bona acollida, tal com ho demostra el fet que les vendes aquest any s'han incrementat un 20%, tant en el nombre de particulars com d'empreses que han realitzat comandes dels productes personalitzats, segons assenyalen des de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. En aquest sentit, subratllen "la producció artística" dels empleats, "la qual ha estat clau en el reconeixement i l'èxit dels nostres productes".



Els productes més venuts han estat uns pins vermells i tricolors, així com una rosa imant. No obstant això, altres articles com un clauer i un punt de llibre en fusta fina també han tingut molt bona acollida, tal com valoren els responsables, que subratllen "l'èxit" de les parades muntades per Sant Jordi a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i la Massana. "Els comentaris positius sobre els nostres productes i la relació amb els compradors directes han estat molt satisfactoris per als nostres treballadors", posen en relleu. Per donar resposta a l'augment de la demanda han doblat esforços i així han tingut un equip de 10 persones treballant al taller amb horaris diversos, i han comptat amb l'ajuda de la resta de l'equip d'i&i, que ha hagut de fer front al pic de feina de Sant Jordi i a altres feines que duen a terme.



Segons informa l'ANA, des d'i&i manifesten amb orgull que comparant amb altres anys, aquesta temporada han aconseguit consolidar la marca ilú i els seus articles. De fet, posen en relleu que molts compradors ja els reconeixen i repeteixen la compra, "un fet que ens motiva molt", valoren.



Finalment, destaquen "la bona acollida" tant entre els particulars com entre les empreses, que valoren especialment la manera de treballar de l'empresa. "El fet de tenir una producció pròpia i singular al 100% ens motiva molt a seguir aquest camí", manifesten. I es mostren especialment orgullosos en destacar que "algunes empreses fins i tot han volgut difondre el nostre procés de producció, fet que ens omple d'il·lusió".