Encara no és el definitiu, però sí el més clau

La victòria del Mirandés (0-2) contra el Racing de Ferrol i el sobtat triomf del Vila-real B a El Molinón (0-3) la passada jornada van posar encara més contra les cordes del descens a l’FC Andorra. Els pirenaics mantenen l’última plaça de la taula amb 37 punts, un menys de l’Amorebieta i a cinc de l’Albacete, conjunt que marca l’estreta línia entre permanència i pou. Fent mèrit del seu nom còmic, LaLiga ‘Hypertensiones’ enfronta aquest diumenge a les 16.15 hores als tricolor contra l’equip manxec en un partit que encara no és el definitiu pels de Ferran Costa, però sí el més clau d’aquest tram final de curs si no volen perdre la categoria.

El tècnic de Castelldefels va arribar com a última bala de la recambra per capgirar la situació del conjunt andorrà, i tot i mostrar un bon joc prou diferenciat del d'Eder Sarabia, més camaleònic i sobretot més vertical, els resultats no l'estan ajudant. I ja saben, el futbol és com és, absolutament resultadista. Així doncs, l'última bala per a qui va arribar com a última bala és el duel del diumenge contra l'Albacete, contra qui una derrota ja els complicaria massa les coses per poder-se mantenir al futbol professional espanyol. Evidentment, també depèn dels resultats de la resta d'equips que estan a la zona vermella de la classificació, però veient els darrers que han assolit és millor centrar-se en un mateix i anar darrere els tres punts en tot el que queda.

Com a petit apunt, els d'Alberto González, míster de l'Albacete, porten tres victòries consecutives i només han perdut un dels darrers sis partits que han disputat, quan l'Espanyol els va remuntar un 0-1 a Cornellà. Aquesta també va ser la seva última desfeta lluny del Carlos Belmonte, però no l'única, ja que al llarg de la temporada només s'han endut els tres punts fora del seu feu en dues ocasions. La resta de matxs com a visitants els han acabat amb empats (cinc) i derrotes (11).

Abans de recordar el calendari tricolor, i per acabar d'arrodonir aquesta prèvia per a la final que té l'FC Andorra el diumenge, revisem com serà la resta de la jornada per als equips que també estan a la zona baixa. El divendres (20.30 hores) el Vila-real B (20è) rebrà un Llevant en mala dinàmica amb un punt aconseguit dels darrers sis possibles; l'Osca (17è) rebrà dissabte a les 16.15 hores a l'Oviedo, també en mala ratxa però jugant-se entrar al play-off; a les 21.00 hores l'Alcorcón (19è) visitarà el Cartagena (14è); diumenge (14.00 hores) un Amorebieta (21è) un pèl desinflat viatjarà a Ipurua; i a les 18.30 hores l'Eldense (16è) rebrà al líder de la competició, el Leganés. Vist així, un triomf pirenaic i una punxada dels contraris encara faria somiar als aficionats andorrans.

Ara sí, repassem el que resta als de Costa. Contant la de diumenge són cinc jornades, i la setmana vinent els tricolor marxaran a Gijón per posteriorment rebre al Burgos, conjunt que només ha vençut en tres ocasions fora de casa i ha empatat una. La resta ho ha perdut tot. Abans de rebre el Racing de Ferrol al Nacional per tancar el curs, l'FC Andorra tornarà a viatjar a Astúries per enfrontar-se a l'Oviedo. Així doncs, queden cinc jornades que encara permeten molts balls a la zona vermella de la taula, però per als del Principat tot passa pel partit contra l'Albacete.