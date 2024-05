L’ENFAF s’endú el duel ajornat contra l’Athletic Vilatorrada amb tres gols a la primera part

La participació andorrana a la ronda preliminar del Preeuropeu va deixar l’ENFAF Construccions Modernes amb un partit ajornat contra el Futsal Athletic Vilatorrada, el qual han disputat aquesta tarda i ha acabat amb triomf tricolor per 3-0.

Només començar, el matx es posava molt de cara per als de Jona Pérez, veient com Jose Segura col·locava l’1-0 havent només d’empunyar l’esfèric després d’una mala aturada del porter rival, Imad Ruiz, la qual ha sortit refusada. En l’acció posterior, Omar Àvila ho intentava, però Ruiz estava molt segur sota pals per evitar la diana.

Amb anades i vingudes per parts dels dos conjunts, a falta de vuit minuts per finalitzar la primera meitat Gerard Raventós ha fet el 2-0 aprofitant un mal refús de la defensa rival. Tres minuts més tard, els manresans han sortit amb porter/jugador i, en una mala combinació, Àvila recollia la pilota i l’enlairava direcció porteria per tancar el 3-0.

Ja en la represa, Xavi Pla ha estat clau sota pals per mantenir la distància dels pirenaics al marcador, més encara amb la forta pressió que els visitants estaven fent. Això sí, sense acabar de concretar cap acció de perill. Els de Miguel Bonilla han tornat al joc de cinc i ha sigut quan més ocasions han tingut, perdonant-les absolutament totes. Amb un joc poc organitzat i una vermella directa a Redu per mans (era el porter/jugador del Vilatorrada), el matx ha clos amb el mateix lluminós.

Els pirenaics tornaran a jugar dissabte (17.00 hores) a casa contra el segon classificat de la lliga, la Penya Esplugues.