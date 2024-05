El Servei Meteorològic exposa que hi ha un dèficit del 42% d’acumulació de neu

La nevada d'ahir ha deixat gruixos d'11 cm a Sorteny i 10 cm a la Solana i les Fonts d'Arinsal amb un descens notable de les temperatures en altura. Aquest inici de maig ha ofert una imatge hivernal, a vegades inèdita aquesta temporada, per això ens pot fer l'efecte que la situació s'ha normalitzat, però en realitat encara arrosseguem el dèficit d'acumulació de l'hivern, ja que en molts casos només s'acumula la neu recent.



Per posar valors a aquest dèficit de neu que encara arrosseguem tot i les darreres i generoses nevades tardanes, el Servei Meteorològic ha posat en relleu que a Sorteny (2.271 m), avui 2 de maig, es mesuren 105 cm, mentre la mitjana és de 180 cm. Per tant, podríem dir que hi ha un 58% de la neu que tocaria, o que el dèficit és del 42%.

D'altra banda, Protecció Civil ha recordat que el perill d'allaus persisteix i han recomanat que la ciutadania prengui les precaucions necessàries per a la seva seguretat.