Sant Julià de Lòria destinarà 50.000 euros a la millora del passeig Valira

El Comú de Sant Julià de Lòria invertirà fins a 50.000 euros per a millorar les condicions del passeig Valira, que aquest dimarts va ser tancat al públic arran d'un petit despreniment de terra que va tenir lloc per l'augment notable del cabal del riu. Segons s'informa des de la corporació comunal, es preveu fer reparacions del camí per fases i donar així més seguretat als ciutadans que hi transiten.



El despreniment va ser a conseqüència de les intenses pluges dels darrers dies, que van provocar un fort augment del cabal del riu i en una zona concreta del passeig es va produir un esborranc que va fer caure les tanques de fusta que separa el camí de la llera del Valira. Davant d'aquesta situació, el comú lauredià va decidir restringir l'accés dels vianants a la zona com a mesura de seguretat i de forma provisional fins que es pugui reparar el camí.