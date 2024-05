Saben que tot depèn de guanyar diumenge a l'Albacete

"Queden cinc partits, però tot el que ens passi serà mitjançant el resultat d'aquest cap de setmana". Així de contundent ha sigut Rubén Bover reconeixent que les aspiracions de l'FC Andorra per salvar la categoria necessiten que diumenge assoleixin els tres punts. En aquest sentit, tal com es va publicar ahir en aquest mateix mitjà, el duel contra l'Albacete és la darrera bala per als tricolor, ara mateix a cinc de la permanència.

Tot i els darrers resultats assolits pels pirenaics, dos empats amb gust a poc, el mallorquí ha assenyalat que les sensacions de l'equip són molt bones des de l'arribada de Ferran Costa a la banqueta. A més, ha apuntat que estan en el millor moment del curs i ho volen aprofitar. "És el partit més important de l'any i, de la mateixa manera que ho vam fer fa un parell d'anys a 1a RFEF, volem omplir l'estadi amb la nostra gent", ha indicat assegurant que necessiten de la seva afició perquè "són molt importants". Aquell partit de maig del 2022 va acabar amb triomf andorrà per 3-1 i un Estadi Nacional ple de gom a gom, i ara volen repetir la fita. Des del salt al futbol professional, els del Principat i els manxecs s'han enfrontat tres vegades, una va acabar amb empat i les altres dues amb victòria 'albacetista'.

Un dels aspectes que més ha perjudicat l'FC Andorra més enllà de no poder-se endur els tres punts és la manca de gol. Respecte a això, Bover ha reconegut que han tingut ocasions molt clares en els anteriors matxs i que en el moment que les materialitzin "serà com una alliberació perquè tot comenci a anar més rodat". "Confio plenament en l'equip i sabem que està en les nostres mans, i si fem les coses bé en les cinc jornades que resten estic segur que ens salvarem", ha afegit, "però tot passa per vèncer el diumenge".

En qui també confia molt el migcampista és en l'entrenador i el seu cos tècnic: "Ha aportat aquesta energia positiva i en donar-li més protagonisme a qui no en tenia tant. La gent té ganes i il·lusió, i s'està responent als partits tot i que els resultats no són els que ens mereixem". En darrer lloc, i demanat pel seu canvi de rol com a més mitjapunta, ha assegurat que mantenen el 4-3-3 i que qui juga més avançat és Iván Gil "perquè tingui una mica més de llibertat". "L'equip està funcionant amb tot el món", ha incidit Bover, apuntant que fins i tot la gent que surt de la banqueta "aporta moltíssim".