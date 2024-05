Cachafeiro aterra a Itàlia amb confiança

El pilot Tony Cachafeiro arriba a la segona cita de la IAME Euro Series, que reuneix els millors pilots de kàrting del món i que es disputa aquest cap de setmana a Franciacorta (Itàlia), en un gran moment de forma després d'aconseguir fa dos caps de setmana una victòria i un segon lloc a la categoria Mini del Campionat d'Espanya de Karting (CEK).

Al CEK, va assolir la seva cinquena victòria en els últims quatre mesos després d'haver-se imposat prèviament a les carreres internacionals LeCont Trophy i Hivern Karting, al Campionat Valencià i Andalús, respectivament. En la que està sent la seva última temporada a Mini, abans de fer el salt a Júnior per continuar la seva formació al kàrting, l'andorrà acumula experiència i trofeus al seu palmarès. A més, també suma aprenentatge i la gestió dels problemes, com li va passar a la primera cita de la IAME Euro Series. Un problema mecànic al motor del seu kart el va relegar a les últimes places de la graella, però, va remuntar durant les mànigues i va poder finalitzar 22è de 43 inscrits, classificant-se per a la final a malgrat la gran competència.

Dos mesos després, el pilot arriba a Franciacorta per a la segona prova de la IAME Euro Series en què espera poder continuar amb la seva bona ratxa de resultats. "Els tests aquí a Itàlia ens han anat bé, treballant en els detalls amb el meu equip per poder estar als primers llocs", va mencionar. Tot i que saben que hi haurà molta competència per la presència dels millors pilots del món, "confiem a poder tenir un bon cap de setmana", va concloure.