Kevin Teixeira s’examinarà com a competidor d’Aigües Obertes a Sevilla

Del 3 al 5 de maig, les aigües del riu Guadalquivir, al seu pas pel centre d’alt rendiment ‘CEAR la Cartuja’ de Sevilla, acolliran per segon any consecutiu el Campionat d’Espanya d’Aigües Obertes ‘Open’ que celebra la seva 26a edició en l’inici del calendari 2024 de la disciplina. Els andorrans Kevin Teixeira (CN Antibes) i Alexandra Mejia (AA Sarchelles Natation 95) participaran en les proves Absolutes de cinc quilòmetres masculina i 10 quilòmetres femenina, que es realitzaran en un circuit de 2.500 metres sobre el riu de la capital Andalusa. El responsable d’Aigües Obertes de la FAN, Pablo Prieto, actuarà com a delegat tècnic de l’equip.

Així doncs, Teixeira, fondista i especialista en proves de resistència, farà el seu debut en competició oficial i posarà a prova el seu potencial com a competidor d’Aigües Obertes, després de passar tres setmanes de preparació, concentrat en altitud al ‘CREPS-CNEA de Font-Romeu’ amb el club CN Antibes.

Organitzat conjuntament entre la Federació Andalusa de Natació i la RFEN, l’edició d'enguany comptarà amb l’assistència de 180 nedadors de 62 clubs que inclouen representacions nacionals d’Alemanya, Gran Bretanya, Països Baixos, Portugal, Bèlgica i Austràlia. Es nedaran les proves de 10 km, 7,5 km, 5 km i el relleu mixt 4x1500 m de 6 km. Aquesta edició, a més, ha captat l’interès de les delegacions olímpiques, ja que transcorrerà en condicions similars a les que tindrà el circuit de 10 quilòmetres de París sobre el riu Sena. En aquest sentit, nedaran figures com la doble campiona del Món de Doha 2024, la neerlandesa Sharon van Rouwendaal; la subcampiona de Doha 2024 i espanyola María de Valdés; la medallista de bronze de l’etapa de Copa del Món 2024 de Somabay i també espanyola Ángela Martínez; o el subcampió de Doha 2024 i doble campió de Fukuoka 2023, l’alemany Florian Wellbrock, entre altres.