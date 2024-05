Andorra suma el segon triomf a l'Europeu Divisió C de cúrling

El combinat de la Federació Andorrana d'Esports de Gel (FAEG), format per Josep Garcia, Cèsar Mialdea, Valentín Ortiz i Enric Moral, va assolir ahir el segon triomf a l'Europeu Divisió C de cúrling que té lloc a Escòcia. En concret, van vèncer a Bòsnia per 10-5 en el que va ser el quart duel dels tricolor a la cita, i avui jugaran contra Bulgària i Israel.