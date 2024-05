Escaldes-Engordany instal·la punts menstruals a 12 centres de treball comunals

El Comú d'Escaldes-Engordany ha tirat endavant una iniciativa per implementar uns punts menstruals ('Menstrual Point') als diferents centres de treball que té el Comú per tal que les treballadores comunals puguin tenir accés a compreses i tampons ecològics de forma gratuïta en cas de necessitat.

Aquests dispensadors es troben repartits des d'avui entre els diferents edificis comunals, com ara el Comú, l'Escola Bressol 1 i 2, el Prat del Roure, la Llar de jubilats, la piscina, el Servei de Circulació, Ràmio, La Llanterna, el CAEE/Biblioteca, el magatzem Dos Valires i la central d'aparcaments. La consellera d'Acció Social, Magda Mata, ha reivindicat que el Comú d'Escaldes-Engordany és la primera institució pública que tira endavant aquest projecte i ho fa des del convenciment que "la menstruació és una cosa que hem de normalitzar".

En aquest sentit, la cap del Departament de Recursos Humans del Comú, Raquel Garcia, ha explicat que el pressupost per implementar els 'Menstrual Point' és de 3.770 euros el primer any i inclou tant la instal·lació dels dispensadors com la recàrrega. La voluntat és renovar el contracte d'any a any i a partir del segon només caldrà pressupostar les recàrregues. Des del Comú, es calcula que la iniciativa repercutirà en un centenar de treballadores que es troben en edat menstrual.

El director de l'empresa que subministra els productes, DET Higiene Ecològica, David Drets, ha detallat que els productes són 100% de cotó ecològic. Drets també ha manifestat que "si a qualsevol empresa tenim accés al paper higiènic o a una tireta, perquè no a una compresa o a un tampó?". En aquest sentit, ha exposat que el 86% de les dones s'han trobat en casos que han estat a la feina i els ha vingut la menstruació i no han tingut accés a un producte mensual.

Drets s'ha mostrat agraït amb què el Comú d'Escaldes-Engordany fos el punt de sortida del moviment 'Menstrual Point' al Principat, com a primera institució del país que se suma a la iniciativa, i ha explicat que FEDA ha sigut la primera empresa del país en la qual també s'està implementant. Així mateix, s'està en contacte amb altres comuns i diferents empreses per a una possible futura implementació.