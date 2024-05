El 64,8% de càrrecs directius de Govern els ocupen homes

La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el secretari d'Estat de Funció Pública, Marc Cornella, han presentat aquest matí el Pla d'igualtat del cos general i diplomàtic. Les dades mostren com les dones representen un 73,1% de la plantilla, mentre que el 26,9% són homes. Ara bé, en posicions directives la xifra s'allunya de la paritat, tenint en compte que en posicions directives el 64,8% són homes i en les de comandament representen gairebé el 60%, mentre que en tasques més administratives hi ha més dones que homes.

Quant a salaris, les dades assenyalen que els homes cobren de mitjana 2.863,58 euros i les dones 2.855,57 euros. És a dir, les dones cobren 8,01 euros menys que els homes, un 0,28% menys. Cornella assegura que la dada és "força bona si ens comparem amb altres països de la Unió Europea", destacant que el país que està millor és Luxemburg on les dones cobren una mica més que els homes. La mitjana de la UE és d'un 12,7% en favor dels homes i si ho comparem amb els països veïns, la situació d'Andorra és més bona, tenint en compte que a Espanya les dones cobren un 8,9% menys que els homes, i que a França la bretxa salarial és del 15,4%.

La xifra que crida més l'atenció és la dels complements salarials, és a dir, tot el que està fora del salari base com poden ser les hores extres. Preguntat sobre aquesta qüestió, Cornella ha explicat que els homes cobren fins a 246 euros més que les dones en variables perquè "encara a dia d'avui els homes tenen més disponibilitat perquè malauradament les dones tenen més càrregues domèstiques i familiars". Per aquest motiu, Cadena ha explicat que una de les accions pendents són els permisos de naixement igualitaris perquè hi hagi una "corresponsabilitat" en la cura dels nadons.

Una altra de les accions pendents que es preveu tenir enllestida el pròxim mes de juny és un protocol de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe, tot i que Cadena ha explicat que no tenen constància de casos.